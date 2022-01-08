Как правильно выбрать и купить зеркало настенное для ванной

Сложно представить ванную комнату без зеркала. Этот предмет стал обязательным атрибутом интерьера. При помощи зеркала удается визуально увеличить пространство, придать комнате завершенный вид. Купить зеркало настенное для ванной сегодня можно как в обычном магазине, так и в интернете. Но чтобы покупка полностью оправдала ожидания и потраченные средства, к вопросу выбора изделия следует подходить с определенными знаниями. Выбрать такой предмет, чтобы он одновременно подходил всем членам семьи и выгодно дополнил дизайн ванной комнаты, не всегда удается без профессиональной помощи. Сегодня производители предлагают большой выбор зеркал, поэтому первым делом нужно разобраться, какая модель подойдет в конкретном случае.

Определяем концепцию зеркала для ванной

Что в приоритете – практичность, влагостойкость, шикарная рамка, способная подчеркнуть интерьер и сделать его уникальным? Прежде чем ответить на этот вопрос, желательно определиться с концепцией зеркала для ванной. Рациональное решение – установить зеркало на фасаде шкафа из водостойкого ДСП. Шкафчик станет и полкой для косметики, и местом размещения зеркала. В ванной, где установлено две раковины, можно воспользоваться дизайнерским трюком – симметричное размещение зеркал. Если есть душевая кабина, то можно использовать одну из ее боковых стенок в качестве опоры для этого предмета интерьера.

Выбираем дизайн зеркала

Зеркало – не только незаменимый элемент любой ванной, но и эстетически важный предмет. Вопрос дизайна обязательно нужно учесть, чтобы зеркало удачно вписалось в общий концепт комнаты. Придать интерьеру контраст можно с помощью модели настенного зеркала с оригинальной широкой рамкой. Интересно смотрятся изделия с широкой рамкой из дерева. Вариант с такой рамкой и закругленными углами идеально впишется в оформление помещения в стиле кантри. Массивные рамки, дополненные элементами чеканки и ковки, подчеркнут роскошь викторианского стиля. Если же вы предпочитаете хай-тек, тогда сделайте ставку на модели со строгими формами и рамками, изготовленными из пластика, алюминия. Есть варианты с подсветкой (для этого используют светодиоды), что станет верным выбором для помещения, которое оформлено в ультрасовременном стиле.

Параметры зеркала для ванной

Перед тем, как купить зеркало настенное для ванной, уделите внимание его характеристикам.

Прежде всего, важно учесть такие параметры:

1. Размер. Выбор будет прямо связан с площадью комнаты. Ширина зеркала для ванной зачастую совпадает с шириной раковины. В маленькую комнату, конечно, не стоит устанавливать изделие, отражающее человека во весь рост. Предпочтительная высота расположения от раковины – 35-45 см. Для защиты поверхности предмета от воды достаточно разместить над раковиной небольшую полочку.

2. Рама. Лучше всего, если рама будет пластиковой или выполненной из хромированного металла.

3. Функции. На что способны современные технологии? Например, зеркало для ванной может быть с подогревом. Если такой вариант не подходит, поскольку стоит дорого, отдайте предпочтение бюджетной альтернативе и используйте специальный раствор, предотвращающий запотевание.

4. Напыление. Зеркало – стекло, состоящее из нескольких слоев напыления. Выгодно отличаются модели, у которых первый слой из серебра. Вместо серебра может быть алюминий, но он уступает по показателю устойчивости перед влагой. Следующий слой защищает от коррозии, а третий слой препятствует образованию различных дефектов.

Удачный вариант размещения светильника – выше зеркала. Качество отражения будет самым достойным, плюс частично решится вопрос борьбы с запотеванием, поскольку тепло от источника света будет препятствовать этому процессу.

Проверяем качество

Очевидно, что на поверхности зеркала не должно быть трещин и царапин. У хорошего изделия для ванной влагостойкое покрытие имеет толщину не менее 3 мм. Срок службы предмета зависит еще от покрытия задней поверхности влагостойкой пленкой.

Надежные зеркала производят из силикатного стекла толщиной от 4-5 мм. Подбирая изделие, помните, что неровная поверхность становится причиной искажения пропорций отражения. Выполненная в сложной форме кромка способна придать изделию выразительность. Прочность и эксплуатационный срок службы зеркала также зависит от того, насколько ответственно была обработана кромка.



Что касается производителей, то сегодня известно несколько компаний, которые специализируются на производстве надежной продукции по доступным ценам. Среди таких компаний стоит отметить Нора, Dreja, Акватон. Перечисленные изготовители предлагают эргономичные и долговечные зеркала для ванных комнат из разного ценового сегмента. Большой выбор продукции позволит выбрать подходящее изделие, которое сможет оживить комнату и украсит интерьер.